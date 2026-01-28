Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-85: «Πράσινος» θρίαμβος με μαχητική ψυχή

Onsports Team

Οι «πράσινες» σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο κατάμεστο «Παύλος Γιαννακόπουλος», επικράτησαν για δεύτερη φορά του αιωνίου αντιπάλου (88-85), δείχνοντας πως διαθέτουν θέληση και πνεύμα για μεγάλα πράγματα.

Συγκλονιστικό ντέρμπι στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Κατάμεστο το κλειστό, οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα, ενώ σήκωσαν και πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ. Στο παρκέ οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ, με την ψυχή και το πείσμα τους, επικράτησαν 88-85.

Έτσι οι «πράσινες» πήραν τη δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο οποίος ήταν αξιόμαχος, πήρε προβάδισμα στην τελική ευθεία του ματς – ήταν πίσω στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με μικρές διαφορές – όμως στο κρίσιμο σημείο το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα.

Με αυτό το 2-0 στις νίκες, οι οποίες μεταφέρονται στα πλέι οφ, πιθανή συνάντηση των αιωνίων βρίσκει τον Παναθηναϊκό πλέον να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Οι «πράσινες» είχαν προβάδισμα σε όλο το ματς. Ο Ολυμπιακός λίγο πριν το τελευταίο πεντάλεπτο με τρίποντο της Γιακούμπκοβα πέρασε μπροστά (73-75). Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο και με βολή της Πρινς ήρθε το 81-81. Ακολούθησε τρίποντο της Σπανού για το 84-81. Ο Παναθηναϊκός ήταν άστοχος στις βολές και στο τελευταίο δίλεπτο με καλάθι της Τζόνσον έγινε το 84-85. Στα 54’’ η Σπανού με βολή έκανε το 85-85, η Γούλφολκ έκανε λάθος και η Σπανού ξανά έκανε το 87-85. Στα 5’ η Χριστινάκη αστόχησε, η Φιτζέραλντ ευστόχησε σε μία βολή και διαμορφώθηκε το τελικό 88-85.

Η Σπανού με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν η κορυφαία, με την Πρινς να ακολουθεί με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τις ηττημένες του Ολυμπιακού, από 19 είχαν Τζόνσον και Χριστινάκη.