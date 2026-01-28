Ομάδες

Ρουμανία: Εξιτήριο για έναν απ' τους τραυματίες, επιστρέφει στην Ελλάδα ένας ακόμη
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 20:02
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών 

Στην Ελλάδα επιστρέφει για νοσηλεία ο ένα εκ των τριών τραυματιών της τραγωδίας στην Τιμισοάρα στη Ρουμανία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Αντίθετα, εξιτήριο πήρε ο έτερος τραυματίας, καθώς δεν είχε σοβαρά τραύματα και θα επιστρέψει στη χώρα μας.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο χειρουργείο βρίσκεται ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί και θα παραμείνει στην Τιμισοάρα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

 



