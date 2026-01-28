ΠΑΟΚ: Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα για τα θύματα του δυστυχήματος

Onsports Team

Η θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να αφήσει ένα λουλούδι, να ανάψει ένα κεράκι, στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Το μεσημέρι της Τετάρτης, τελέστηκε και επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα.

Στο χώρο όπου εκδήλωναν την λατρεία τους για τον ΠΑΟΚ, σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης. Υπό τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο.



Το «παρών» έδωσαν δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ και εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα του συλλόγου, μεταξύ άλλων η Α΄ αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντζαρόβα, αλλά και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής. Εκεί ήταν και ο Στέλιος Μαλεζάς, αλλά και πολλοί ακόμη «επώνυμοι» και «ανώνυμοι» φίλοι του ΠΑΟΚ.