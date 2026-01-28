Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει εκτός ο Ναν - Ξαφνικό πρόβλημα με Χολμς
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 17:01
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει εκτός ο Ναν - Ξαφνικό πρόβλημα με Χολμς

Ατομικό πρόγραμμα, για μία ακόμα ημέρα, ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ ένα απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε με τον Ρισόν Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (30/01), ωστόσο τα νέα γύρω από την κατάσταση του Κέντρικ Ναν δεν είναι ενθαρρυντικά.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και για ακόμη μία ημέρα, την Τετάρτη (28/1), ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες συμμετοχής του στο παιχνίδι της Λιόν μειώνονται σημαντικά, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον είχε θέσει εκτός τις προηγούμενες ημέρες και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, κάτι που τον καθιστά διαθέσιμο για το ματς με τους Γάλλους.

Τέλος, ένα απρόοπτο προέκυψε με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν κατάφερε να ακολουθήσει το πρόγραμμα του Εργκίν Αταμάν, με την κατάστασή του να αξιολογείται εκ νέου τις επόμενες ώρες.


