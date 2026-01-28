Στο Telekom Center Athens ξανά τα κορίτσια της Ερντέμ

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μερσίν στο Telekom Center Athens για τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών και θέλει την πρόκριση αλλά και νέο ρεκόρ προσέλευσης.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μερσίν για τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών, με στόχο την υπέρβαση και την πρόκριση. Την ίδια ώρα, το «τριφύλλι» θέλει να «σπάσει» και το ρεκόρ προσέλευσης στην διοργάνωση.

Στην προηγούμενη φάση, απέναντι στην Ζαγκλέμπιε η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είδε 7.829 οπαδούς να βρίσκονται στο πλευρό της, αριθμός ρεκόρ την τελευταία δεκαετία για το Eurocup γυναικών.

Αλλά τα κορίτσια του Παναθηναϊκού δε σταματούν εκεί. Θέλουν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς μία ακόμα αγωνιστική υπέρβαση και την ίδια στιγμή ο κόσμος της ομάδας να γράψει και πάλι ιστορία, «σπάζοντας» ένα ακόμα ρεκόρ και αφήνοντας στη δεύτερη θέση το επίτευγμα των 7.829 εισιτηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Συλλόγου σε συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποιεί ότι ο αγώνας απέναντι στην Τουρκική ομάδα Μερσίνα για τα προημιτελικά του Eurocup Women θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 18:30 στην έδρα που έχει ζήσει τεράστιες στιγμές το «τριφύλλι» στο μπάσκετ!