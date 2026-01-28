Στο Telekom Center Athens ξανά τα κορίτσια της Ερντέμ
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μερσίν στο Telekom Center Athens για τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών και θέλει την πρόκριση αλλά και νέο ρεκόρ προσέλευσης.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μερσίν για τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών, με στόχο την υπέρβαση και την πρόκριση. Την ίδια ώρα, το «τριφύλλι» θέλει να «σπάσει» και το ρεκόρ προσέλευσης στην διοργάνωση.
Στην προηγούμενη φάση, απέναντι στην Ζαγκλέμπιε η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είδε 7.829 οπαδούς να βρίσκονται στο πλευρό της, αριθμός ρεκόρ την τελευταία δεκαετία για το Eurocup γυναικών.
Αλλά τα κορίτσια του Παναθηναϊκού δε σταματούν εκεί. Θέλουν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς μία ακόμα αγωνιστική υπέρβαση και την ίδια στιγμή ο κόσμος της ομάδας να γράψει και πάλι ιστορία, «σπάζοντας» ένα ακόμα ρεκόρ και αφήνοντας στη δεύτερη θέση το επίτευγμα των 7.829 εισιτηρίων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Έπειτα από τη μαγική βραδιά της 21ης Ιανουαρίου όπου 7.829 «αιώνια πιστοί» έγραψαν ιστορία , η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» επανέρχεται και πάλι στο Telekom Center Athens.
Ο αριθμός προσέλευσης είναι μέσα στο TOP 10 όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις και ο στόχος είναι να μπουν στο πάνθεον της ιστορίας.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:
Γενική είσοδος: 12 ευρώ-30 ευρώ
VIP:40 ευρώ
Court Seats : 60 ευρώ-150 ευρώ
Κλείστε τα εισιτήρια σας στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://ticketmaster.gr/panathinaikos-ac-vs-cimsa-cbk-mersin_sgpl_2146520.html
Παράλληλα, θα λειτουργούν εκδοτήρια στο Telekom Center, απέναντι από το πάρκινγκ 5, στο box office της εισόδου VIP, για όσους δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικά εισιτήρια.
Όλες οι θύρες και τα εκδοτήρια θα ανοίξουν στις 3.30μ.μ. μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Για τις ανάγκες των φιλάθλων θα είναι ανοιχτά τα Parking 5 και 6.
*Δεν ισχύουν οι κάρτες διαιτητή και προπονητή για τον συγκεκριμένο αγώνα».