Παναθηναϊκός AKTOR: Απάντηση στην επίθεση της Μακάμπι στον Αταμάν - «Ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε μέσω του Βασίλη Παρθενόπουλου στην επίθεση που έκανε ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον Εργκίν Αταμάν.

Τα αδικαιολόγητα προσπάθησε να δικαιολογήσει ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την απαράδεκτη υβριστική επίθεση που δέχθηκε ο Εργκίν Αταμάν κατά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Ισραήλ.

Με δήλωσή του στο «BasketNews» υποστήριξε πως ο Αταμάν είναι προβοκάτορας και ότι ο σύλλογος πήρε όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του Τούρκου κόουτς.

Φυσικά, ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα, μέσω δήλωσης του Βασίλη Παρθενόπουλου στο ίδιο Μέσο, τονίζοντας πως τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή και ότι δεν υπήρξε κάποια πρόκληση από την μεριά του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΚΑΕ:

«Κατά την άφιξή μας στο γήπεδο, ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων μας, μας υποδέχτηκαν περίπου 300 οπαδοί της Μακάμπι, οι οποίοι φώναζαν χυδαίες προσβολές προς τον προπονητή μας και έκαναν προσβλητικές χειρονομίες προς τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Είναι προφανές ότι δεν συγκεντρώθηκαν εκεί τυχαία και η παρουσία τους είχε γίνει αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας της Μακάμπι και τις αστυνομικές Αρχές πολύ πριν την άφιξή μας στον χώρο, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο για να το αποτρέψουν.

Με καθυστέρηση και μεγάλη δυσκολία, αποβιβαστήκαμε από το λεωφορείο της ομάδας και προχωρήσαμε προς τα αποδυτήρια σε μια εξαιρετικά εχθρική ατμόσφαιρα.

Είναι σαφές ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή, καθώς οι προαναφερθέντες οπαδοί βρισκόταν σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του προσωπικού μας.

Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς καμία πρόκληση ή ενέργεια εκ μέρους μας προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μερικά από τα οποία δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς των κοινωνικών Μέσων της ομάδας μας.

Μόνο μετά από την επίμονη παρέμβασή μας στον επίσημο εκπρόσωπο της Euroleague που βρισκόταν στο γήπεδο και την έντονη πίεση προς τη διοίκηση της Μακάμπι, το προσωπικό ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας έλαβε πρόσθετα μέτρα για την προστασία της σωματικής μας ακεραιότητας.

Στην πραγματικότητα, η ομάδα μας μπήκε στο γήπεδο για να παίξει τον αγώνα μόνο αφού έλαβε το "πράσινο φως" από τον επίτροπο της Euroleague, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας επιτέλους – αν και με καθυστέρηση – είχαν τεθεί σε εφαρμογή».

Νωρίτερα, ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άβι Μπεν Ταλ, είχε υποστηρίξει:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ένας ιστορικός και σεβαστός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1932. Είναι γνωστή για την παράδοσή της και για τους φιλάθλους της, οι οποίοι ξέρουν να στηρίζουν την ομάδα και να συμπεριφέρονται με αθλητικό και σεβαστό τρόπο στο γήπεδο.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε όλα όσα ήταν απαραίτητα ώστε ο προπονητής Εργκίν Αταμάν να αισθάνεται ασφαλής και να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως πρώτος προπονητής.

Τοποθετήθηκε πλεξιγκλάς πίσω από τον πάγκο.

Επιπλέον, πέντε άνδρες ασφαλείας τοποθετήθηκαν στην πρώτη σειρά της εξέδρας, πέντε στο παρκέ πίσω από τον πάγκο και δύο προσωπικοί φρουροί ακολουθούσαν τον Αταμάν όπου κι αν πήγαινε.

Αυτό περιλάμβανε την παρουσία τους έξω από τα αποδυτήρια των προπονητών πριν τον αγώνα, στο ημίχρονο και στο τέλος του παιχνιδιού.

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τα γεγονότα με ακρίβεια. Ο Εργκίν Αταμάν δεν βρέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε απειλήθηκε από κάποιον.

Οι ύβρεις που ακούστηκαν εις βάρος του δεν είχαν να κάνουν με την τουρκική του καταγωγή ή οτιδήποτε παρόμοιο, αλλά με δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν.

Καταδικάζουμε τις λεκτικές προσβολές, όμως είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι εκεί σταμάτησαν όλα.

Πέρα από αυτό, δεν υπήρξαν ασυνήθιστα περιστατικά που να αφορούν τον προπονητή.

Πολλοί φίλαθλοι της Μακάμπι υποδέχθηκαν θερμά τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Οσμάν, δύο ιδιαίτερα αγαπητούς παίκτες της εθνικής Τουρκίας, και μάλιστα φωτογραφήθηκαν μαζί τους.

Οι φίλαθλοι στο γήπεδό μας γνωρίζουν πώς να εκτιμούν τους επαγγελματίες του μπάσκετ και να τους σέβονται όταν έρχονται στο Τελ Αβίβ.

Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που δημιουργεί προκλήσεις και στο Τελ Αβίβ η αντίδραση προς το πρόσωπό του οφειλόταν στο ότι είναι προβοκάτορας.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά – ούτε το πρώτο γήπεδο – στο οποίο ο Αταμάν εμπλέκεται σε προκλήσεις και στη συνέχεια προχωρά σε παράπονα μετά τον αγώνα».