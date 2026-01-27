Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αμφίβολος με Βιλερμπάν ο Ναν - Επέστρεψαν Οσμάν και Μήτογλου
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 18:03
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αμφίβολος με Βιλερμπάν ο Ναν - Επέστρεψαν Οσμάν και Μήτογλου

Ο Κέντρικ Ναν συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ οι Τζέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βιλερμπάν.

Με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens ξεκίνησε την Τρίτη (27/1) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Οι Τσέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη (29/1) για τη Λιόν της Γαλλίας και να τεθούν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Το ίδιο ισχύει και για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που επίσης έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»
10 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Νοσοκομείο» οι «πράσινοι», πρόβλημα και με Πελίστρι
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Νοσοκομείο» οι «πράσινοι», πρόβλημα και με Πελίστρι
ΣΠΟΡ
Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού
17 λεπτά πριν Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού
EUROPA LEAGUE
Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων
42 λεπτά πριν Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved