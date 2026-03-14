Formula 1: Νικητής στο Sprint της Σανγκάης ο Ράσελ, ακολούθησαν οι δύο Ferrari

AP Photo/Vincent Thian

Οnsports Team

O Τζορτζ Ράσελ ήταν ο νικητής στο Sprint του Grand Prix της Κίνας, επιβεβαιώνοντας το δυναμικό ξεκίνημα της Mercedes στην εφετινή Formula 1.

Ο Τζορτζ Ράσελ διατήρησε το εξαιρετικό ξεκίνημα της Mercedes για τη σεζόν 2026, επικρατώντας στο Sprint του Grand Prix της Κίνας, έπειτα από έναν αγώνα με δυνατές μονομαχίες, στρατηγικές αποφάσεις και την καθοριστική εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Η εκκίνηση δεν ήταν ιδανική για τον Βρετανό οδηγό, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε την τέταρτη θέση στο grid και πέρασε μπροστά στην πρώτη στροφή. Ο Σαρλ Λεκλέρ παρέμεινε κοντά στους δύο πρωτοπόρους, με τις θέσεις στην κορυφή να αλλάζουν χέρια στους πρώτους γύρους.

Ο Ράσελ ανέκτησε την πρωτοπορία έως τον έκτο γύρο, δημιουργώντας διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου και στερώντας από τον Χάμιλτον τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος προσπέρασης. Η επιθετική οδήγηση του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή επιβάρυνε τα ελαστικά του, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Λεκλέρ προσπερνώντας τον στον όγδοο γύρο.

Η πορεία του αγώνα άλλαξε όταν η Audi του Νίκο Χούλκενμπεργκ εγκατέλειψε στην πίστα, οδηγώντας στην είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Η φθορά των ελαστικών ανάγκασε σχεδόν όλο το grid να περάσει σε μαλακή γόμα, μειώνοντας τις διαφορές ενόψει των τελευταίων τριών γύρων.

Στην επανεκκίνηση, ο Λεκλέρ είχε σπινάρισμα τροχών, γεγονός που έδωσε στον Ράσελ το περιθώριο να ελέγξει τον ρυθμό. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι κινήθηκαν επίσης γρήγορα, ενώ ο Κίμι Αντονέλι, παρά την ποινή 10 δευτερολέπτων για επαφή με τον Ιζάκ Χατζάρ, κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες.

Στους τελευταίους γύρους ο Ράσελ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την πρωτοπορία του. Ο Λεκλέρ πλησίασε, χωρίς όμως να βρει ευκαιρία για προσπέρασμα, με τον Χάμιλτον να ολοκληρώνει την τριάδα του βάθρου, μπροστά από τους Νόρις, Αντονέλι και Πιάστρι.