Μπαρτσελόνα: Ο Πασκουάλ επιβεβαίωσε την επιστροφή Κλάιμπερν με Ολυμπιακό

Onsports Team

Ο Αμερικανός θα αγωνιστεί στο ΣΕΦ όπως επιβεβαίωσε ο κόουτς των Καταλανών – Τι δήλωσε για το θέμα.

Την επιστροφή του Ουίλ Κλάιμπερν απέναντι στον Ολυμπιακό, μετά από απουσία 14ων αγώνων της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαίωσε ο Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε τραυματιστεί την 17η αγωνιστική, στις 19 Δεκεμβρίου, στην εντός έδρας αναμέτρηση των Καταλανών με την Μπασκόνια. Ο Κλάιμπερν είχε πρόβλημα στον αριστερό δικέφαλο και αναμενόταν να μείνει εκτός για διάστημα έξι εβδομάδων, έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν είχε κάνει ρεκόρ σεζόν με 28 πόντους και με 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στην εντός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού, για την 15η αγωνιστική της Euroleague. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Ουίλ Κλάιμπερν μέτρησε 7/10 τρίποντα! Τα επτά εύστοχα τρίποντα αποτέλεσαν ρεκόρ καριέρας για τον Αμερικανό.

Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα Τσάβι Πασκουάλ τόνισε πριν από τον αγώνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Euroleague: «Η επιστροφή του Κλάιμπερν στο παιχνίδι πρέπει να είναι προοδευτική, και όταν οι παίκτες μεγαλώνουν, τους παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν και να επιστρέψουν στο προηγούμενο επίπεδο φυσικής τους κατάστασης. Χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Πάντως, είναι φανταστικά νέα. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει 14 παιχνίδια χωρίς αυτόν, κερδίζοντας 10 από αυτά. Ήταν ένα πολύ μακρύ... ταξίδι γιατί, δεδομένου του τρέχοντος προγράμματος, ένας τραυματισμός σημαίνει ότι θα χάσουμε έναν τεράστιο αριθμό αγώνων. Έχουμε έναν επιπλέον παίκτη και ροτέισον 13 παικτών από εδώ και στο εξής. Είναι κάτι μικρό μεν, αλλά όταν είναι όλοι διαθέσιμοι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα».