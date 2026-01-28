«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτοιμος για… νέο σπίτι».
Ο κορυφαίος δημοσιογράφος σε θέματα ΝΒΑ, δημοσίευσε στο ESPN την πληροφορία του πως ο «Greek Freak» δεν θα είναι στο Μιλγουόκι μετά τις 5 Φεβρουαρίου ή το ερχόμενο καλοκαίρι.
Έτοιμο το ΝΒΑ για κίνηση που θα… ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Όπως έγραψε ο Σαμς Σαράνια, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος ρεπόρτερ σε θέματα ΝΒΑ και αυθεντία σε θέματα μετακινήσεων αθλητών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στο Μιλγουόκι μετά τις 5 Φεβρουαρίου. Όταν είναι η deadline για trades στο «μαγικό κόσμο». Ή το αργότερο στην θερινή offseason.
Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος του ESPN, αρκετές ομάδες έχουν κάνει σημαντικές προτάσεις για ανταλλαγή, με τους Μπακς να διαπραγματεύονται.
Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Ο δύο φορές MVP, Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι έτοιμος για νέο σπίτι στις 5 Φεβρουαρίου, όταν και είναι το trade deadline ή στην offseason, καθώς αρκετές ομάδες έχουν κάνει επιθετικές προσφορές στους Μιλγουόκι Μπακς για εκείνον, με την ομάδα του να έχει αρχίσει να τις ακούει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ESPN».
Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy— Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026