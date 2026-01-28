Ομάδες

«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτοιμος για… νέο σπίτι».
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 18:54
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτοιμος για… νέο σπίτι».

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος σε θέματα ΝΒΑ, δημοσίευσε στο ESPN την πληροφορία του πως ο «Greek Freak» δεν θα είναι στο Μιλγουόκι μετά τις 5 Φεβρουαρίου ή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Έτοιμο το ΝΒΑ για κίνηση που θα… ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Όπως έγραψε ο Σαμς Σαράνια, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος ρεπόρτερ σε θέματα ΝΒΑ και αυθεντία σε θέματα μετακινήσεων αθλητών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στο Μιλγουόκι μετά τις 5 Φεβρουαρίου. Όταν είναι η deadline για trades στο «μαγικό κόσμο». Ή το αργότερο στην θερινή offseason.

Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος του ESPN, αρκετές ομάδες έχουν κάνει σημαντικές προτάσεις για ανταλλαγή, με τους Μπακς να διαπραγματεύονται.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Ο δύο φορές MVP, Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι έτοιμος για νέο σπίτι στις 5 Φεβρουαρίου, όταν και είναι το trade deadline ή στην offseason, καθώς αρκετές ομάδες έχουν κάνει επιθετικές προσφορές στους Μιλγουόκι Μπακς για εκείνον, με την ομάδα του να έχει αρχίσει να τις ακούει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ESPN».



