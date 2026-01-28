Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ενός λεπτού σιγή στο ντέρμπι αιωνίων του μπάσκετ γυναικών
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 18:36
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ενός λεπτού σιγή στο ντέρμπι αιωνίων του μπάσκετ γυναικών

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίστηκαν για την Α1 των γυναικών και τιμήθηκε η μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η αγωνιστική δραστηριότητα δεν σταμάτησε στην Ελλάδα, όμως το πένθος είναι βαρύ για όλους. Πέρα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί για τα επτά θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία, η ελληνική κοινωνία συνολικά είναι σε σοκ.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το μπάσκετ γυναικών, διεξήχθη το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» κατάμεστο από φίλους του «τριφυλλιού».

Πριν το τζάμπολ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των ανθρώπων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στο τραγικό δυστύχημα. Αμέσως μετά ακολούθησε θερμό χειροκρότημα.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά
21 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά
CHAMPIONS LEAGUE
Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ
27 λεπτά πριν Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ
SUPER LEAGUE
Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»
53 λεπτά πριν Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
55 λεπτά πριν Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved