Ενός λεπτού σιγή στο ντέρμπι αιωνίων του μπάσκετ γυναικών

Onsports Team

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίστηκαν για την Α1 των γυναικών και τιμήθηκε η μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η αγωνιστική δραστηριότητα δεν σταμάτησε στην Ελλάδα, όμως το πένθος είναι βαρύ για όλους. Πέρα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί για τα επτά θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία, η ελληνική κοινωνία συνολικά είναι σε σοκ.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το μπάσκετ γυναικών, διεξήχθη το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» κατάμεστο από φίλους του «τριφυλλιού».

Πριν το τζάμπολ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των ανθρώπων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στο τραγικό δυστύχημα. Αμέσως μετά ακολούθησε θερμό χειροκρότημα.