Δυστύχημα στη Ρουμανία: Αύριο στην Ελλάδα οι 7 σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Onsports Team

Με ειδική πτήση της Πολεμική Αεροπορίας θα επιστρέψουν στην πατρίδα οι σοροί των άτυχων φίλων του «Δικεφάλου»

Στην Ελλάδα επιστρέφουν οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τις ζωές τους στο τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη οι 7 σοροί ενώ επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

Νωρίτερα, η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, δήλωσε στο Newsbomb, πως γίνεται συντονισμός ώστε να γίνει αύριο ο επαναπατρισμός των σορών, τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται σταδιακά στην πόλη Λουγκόζ, που απέχει οδικώς μια ώρα από την Τιμισοάρα.

Στη διαδικασία είναι παρών ο πρόξενος την Ελλάδας και μετακινείται οδικώς από τον τόπο της τραγωδίας στο Λουγκόζ. Μάλιστα, για να συνταχθεί το πιστοποιητικό θανάτου πρέπει να έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παραλλήλως γίνεται η ταυτοποίηση των νεκρών, δηλαδή μιλάμε για μια τριπλή διαδικασία.