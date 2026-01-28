ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση Βεζένκοφ και Ολυμπιακό

Onsports Team

Ο Βούλγαρος φόργουορντ καλείται σε ακρόαση για την κίνησή του να χτυπήσει αντίπαλο, ενώ η ΚΑΕ του Πειραιά ως αντικειμενικά υπεύθυνη.

ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Σάσα Βεζένκοφ, κλήθηκαν σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ. Για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό Ρόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή, ο παίκτης του Ολυμπιακού ενεπλάκη σε επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, τον οποίο και προσπάθησε να χτυπήσει με γροθιά. Με την ΚΑΕ να καλείται σε ακρόαση ως αντικειμενικά υπεύθυνη.

Οι αποφάσεις:

«1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό,

με βάση τα οποία φέρεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ο επαγγελματίας αθλητής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, VEZENKOV ALEXANTER, επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ,

καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως υπέχουσα αντικειμενική ευθύνη, όσο και τον επαγγελματία αθλητή της, VEZENKOV ALEXANTER.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) το φύλλο αγώνα,

β) τις εκθέσεις των Α’ και Β’ διαιτητών του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι πριν από την έναρξη του αγώνα βόλεϊ γυναικών ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ, στις 21/01/2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης «Μ. Παρασκευόπουλος», για την 1η αγωνιστική της Γ΄ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας ΑΕΚ, από τις κερκίδες που ευρίσκονταν, άναψαν καπνογόνα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα εντός του ανωτέρω κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα, διάρκειας 19 λεπτών, προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα του γηπέδου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 3/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας πετοσφαίρισης γυναικών του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

3. Αφού έλαβε υπόψη της

α) το Φύλλο Αγώνα,

β) την έκθεση του Β’ διαιτητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ – ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ, στις 25/01/2026 στο ΔΑΚ Νέας Κίου Αργολίδας, για την Α΄ κατηγορία ανδρών του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της ΕΣΚΑΚ, περιόδου 2025-2026 και πιο συγκεκριμένα πριν από τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου, περίπου 40 φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας παραβίασαν τα προστατευτικά σιδερένια κιγκλιδώματα, τα οποία, μάλιστα, στη συνέχεια πέταγαν προς τον αγωνιστικό χώρο και εισήλθαν εντός αυτού, κινούμενοι προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα οι Διαιτητές να διακόψουν οριστικά τον αγώνα σε βάρος της γηπεδούχου ομάδας (ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ), καθόσον οι παρανόμως και βιαίως εισελθόντες στον αγωνιστικό χώρο, ήταν φίλαθλοί της,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 4/2026 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής, τριών (3) αθλητικών συναντήσεων ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια διοργάνωση καλαθοσφαίρισης αυτό συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

4. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την αναφορά του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την έκθεση του Β΄ διαιτητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ – ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ, στις 25/01/2026 στο ΔΑΚ Νέας Κίου Αργολίδας, για την Α΄ κατηγορία Ανδρών του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της ΕΣΚΑΚ, περιόδου 2025-2026 και πιο συγκεκριμένα, πριν από τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου, περίπου 40 φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, ένας εκ των οποίων ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη, παραβίασαν τα προστατευτικά σιδερένια κιγκλιδώματα, τα οποία, μάλιστα στη συνέχεια πετούσαν προς τον αγωνιστικό χώρο, με συνέπεια να ακολουθήσει γενική σύρραξη,

καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ και όσο και το ταυτοποιηθέν φυσικό πρόσωπο.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».