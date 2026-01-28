Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης κόντρα στη Ρόμα – Εκτός Πελίστρι και Καλάμπρια

Onsports Team

Τεράστια προβλήματα για τους «πράσινους» ενόψει του αγώνα με την ιταλική ομάδα, καθώς τόσο ο Καλάμπρια όσο και ο Πελίστρι δεν πρόλαβαν να είναι στην αποστολή.

Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ευτυχώς βρίσκει τον Παναθηναϊκό να έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Καθώς η υποχρέωση με την Ρόμα που έχει κίνητρο στο ματς του ΟΑΚΑ, είναι υπερβολικά δύσκολη για τους «πράσινους».

Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεδομένα ο Ράφα Μπενίτεθ θα παρατάξει σύνθεση ανάγκης. Πέρα απ’ όσους δεν είναι στη λίστα (μεταξύ αυτών οι νεοφερμένοι Τετέι, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες), εκτός είναι ο τιμωρημένος Σφιντέρσκι, όπως φυσικά και ο τραυματίας Ντέσερς. Ο Καλάμπρια λόγω ίωσης δεν πρόλαβε το ματς, ενώ ο Πελίστρι έκανε θεραπεία για τις ενοχλήσεις που είχε και τέθηκε νοκ άουτ. Φυσικά εκτός είναι και οι τραυματίες Τσιριβέγια και Τζούριτσιτς.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης πριν το ματς, περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.