Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 18:37
SUPER LEAGUE

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Κίνηση ανθρωπιάς από τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη 

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θα καλύψει προσωπικά και εξ' ολοκλήρου τα έξοδα που αφορούν τα θύματα της τραγωδίας, ως μία ελάχιστη για τον ίδιο πράξη στήριξης.

O Ιβάν Σαββίδης αλλά και ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι συντετριμμένη μετά τον άδικο χαμό επτά «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία.

 



