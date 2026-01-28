Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 18:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

«Μίλησα με τους δύο από τους τρεις τραυματίες, ήμουν μέχρι τη 01:00 στο νοσοκομείο για να συνδράμω στο υπόλοιπο προσωπικό», ανέφερε ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας.

«Κατάφερα να μιλήσω με τους δύο από τους τρεις τραυματίες, είναι σε κατάσταση – σοκ», ανέφερε στο Newsbomb ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας, που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να συνδράμει στο υπόλοιπο προσωπικό μετά το πολύνεκρο τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, κάνοντας λόγο για τεχνικό ζήτημα που προκάλεσε το τροχαίο.

«Μέχρι τη 01:00 ήμουν στο νοσοκομείο και βοηθούσα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν πρώτα στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών της κομητείας Pius Brînzeu στην Τιμισοάρα και ύστερα στο Πανεπιστημιακό, περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά», ανέφερε ο κ. Κουκούλας.

«Περίπου τρία – τέσσερα πούλμαν με φιλάθλους του ΠΑΟΚ ήρθαν από την Ουγγαρία και οι άνθρωποι ρωτούσαν πώς μπορούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, αρκετοί πήγαν και προσέφεραν αίμα», προσέθεσε, μιλώντας στο Newsbomb.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά
CHAMPIONS LEAGUE
Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ
28 λεπτά πριν Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ
SUPER LEAGUE
Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»
54 λεπτά πριν Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
56 λεπτά πριν Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved