ΠΑΟΚ: Ο Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

«Μίλησα με τους δύο από τους τρεις τραυματίες, ήμουν μέχρι τη 01:00 στο νοσοκομείο για να συνδράμω στο υπόλοιπο προσωπικό», ανέφερε ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας.

«Κατάφερα να μιλήσω με τους δύο από τους τρεις τραυματίες, είναι σε κατάσταση – σοκ», ανέφερε στο Newsbomb ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας, που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να συνδράμει στο υπόλοιπο προσωπικό μετά το πολύνεκρο τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, κάνοντας λόγο για τεχνικό ζήτημα που προκάλεσε το τροχαίο.

«Μέχρι τη 01:00 ήμουν στο νοσοκομείο και βοηθούσα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν πρώτα στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών της κομητείας Pius Brînzeu στην Τιμισοάρα και ύστερα στο Πανεπιστημιακό, περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά», ανέφερε ο κ. Κουκούλας.

«Περίπου τρία – τέσσερα πούλμαν με φιλάθλους του ΠΑΟΚ ήρθαν από την Ουγγαρία και οι άνθρωποι ρωτούσαν πώς μπορούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, αρκετοί πήγαν και προσέφεραν αίμα», προσέθεσε, μιλώντας στο Newsbomb.