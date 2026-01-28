Ομάδες

ΠΑΟΚ: «Έγιναν όλα με την προβλεπόμενη διαδικασία» είπε δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης βαν
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 16:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

«Δεν χρειάζεται επαγγελματικό δίπλωμα για να νοικιάσει κάποιος ένα βαν - Όσοι δηλώθηκαν ως οδηγοί ταυτοποιήθηκαν και είχαν δίπλωμα 

Ο δικηγόρος της εταιρείας μίσθωσης του βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα στη Ρουμανία, προκαλώντας τον χαμό επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μιλώντας στο STAR, επιχείρησε να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με το ποιοι και πόσοι είχαν δικαίωμα να οδηγήσουν το βαν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μισθωθεί ένα τέτοιο όχημα για ταξίδι στο εξωτερικό.

Ο Αντώνης Ξυλουργίδης, δικηγόρος της εταιρείας εξέφρασε αρχικά τα περαστικά του και έκανε λόγο για μαύρη μέρα για τη χώρα. «Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Είναι μια μαύρη μέρα για τη χώρα. Νέα παιδιά να πηγαίνουν για την αγαπημένη τους ομάδα και να βρίσκουν τον θάνατο», είπε αρχικά.

«Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι σε σοκ και προσπαθούν να δουν τι έχει συμβεί».

Ξεκαθάρισε επίσης πως δεν χρειαζόταν οδηγό από την εταιρεία και δεν χρειαζόταν και επαγγελματικό δίπλωμα για να νοικιάσει και να οδηγήσει κάποιος το βαν.

«Υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι ομάδων που νοικιάζουν βανάκια για να ακολουθούν τις αγαπημένες τους ομάδες. Γίνεται κατά κόρον αυτό και δεν χρειάζεται να υπάρξει οδηγός από την εταιρεία, εφόσον το δηλώσουν οι ίδιοι.

Αναφορικά για το ποιοι μπορούν να οδηγήσουν το βαν αφότου αυτό έχει μισθωθεί και ενοικιαστεί ο κ. Ξυλουργίδης ανέφερε πως «δηλώνονται ως οδηγοί και ελέγχονται τα διπλώματα τους προκειμένου να μισθώσουν το βανάκι. Αυτοί που δηλώθηκαν είχαν δίπλωμα και ταυτοποιήθηκαν. Έγιναν όλα με την προβλεπόμενη διαδικασία».



