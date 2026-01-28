Euroleague: «Τελειώνει» ο Μοτεγιούνας - Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή του

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο διοικητικό μέλλον της EuroLeague, καθώς ο Παούλιους Μοτεγιούνας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της θητείας του ως CEO της διοργάνωσης.

Οι συνελεύσεις των μετόχων της EuroLeague που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Βαρκελώνη και σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, έθεσαν επί τάπητος το θέμα της ηγεσίας, με τον Λιθουανό παράγοντα να φαίνεται πως «τελειώνει» από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Όπως αναφέρεται, η επίσημη ψηφοφορία για το μέλλον του αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιτροπή αναζήτησης νέου CEO, η οποία εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες, έχει περιορίσει τη λίστα των υποψηφίων σε δύο πρόσωπα, τον Τσους Μπουένο και τον Μάικλ Ίλγκνερ, που φέρονται ως οι βασικοί φιναλίστ για τη διαδοχή.

Paulius Motiejunas' stint as EuroLeague CEO is coming to an end, as EuroLeague shareholders have narrowed the CEO search to two candidates, per sources.



More on BasketNewshttps://t.co/KpLdxIozol — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 28, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μοτεγιούνας, μαζί με τον πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, είχαν λάβει τετραετή παράταση το 2024. Ωστόσο, η συμφωνία προέβλεπε ρήτρα τερματισμού μετά τα πρώτα δύο χρόνια συνεργασίας. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συνδέεται άμεσα με τον τρέχοντα κύκλο αδειοδότησης της EuroLeague, στο πλαίσιο του οποίου οι σύλλογοι μέτοχοι καλούνται να υπογράψουν νέες δεκαετείς συμφωνίες.