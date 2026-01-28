Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: «Τελειώνει» ο Μοτεγιούνας - Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή του
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 16:55
EUROLEAGUE

Euroleague: «Τελειώνει» ο Μοτεγιούνας - Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή του

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο διοικητικό μέλλον της EuroLeague, καθώς ο Παούλιους Μοτεγιούνας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της θητείας του ως CEO της διοργάνωσης.

Οι συνελεύσεις των μετόχων της EuroLeague που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Βαρκελώνη και σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, έθεσαν επί τάπητος το θέμα της ηγεσίας, με τον Λιθουανό παράγοντα να φαίνεται πως «τελειώνει» από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Όπως αναφέρεται, η επίσημη ψηφοφορία για το μέλλον του αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιτροπή αναζήτησης νέου CEO, η οποία εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες, έχει περιορίσει τη λίστα των υποψηφίων σε δύο πρόσωπα, τον Τσους Μπουένο και τον Μάικλ Ίλγκνερ, που φέρονται ως οι βασικοί φιναλίστ για τη διαδοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μοτεγιούνας, μαζί με τον πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, είχαν λάβει τετραετή παράταση το 2024. Ωστόσο, η συμφωνία προέβλεπε ρήτρα τερματισμού μετά τα πρώτα δύο χρόνια συνεργασίας. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συνδέεται άμεσα με τον τρέχοντα κύκλο αδειοδότησης της EuroLeague, στο πλαίσιο του οποίου οι σύλλογοι μέτοχοι καλούνται να υπογράψουν νέες δεκαετείς συμφωνίες.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μπαρτσελόνα: Ο Πασκουάλ επιβεβαίωσε την επιστροφή Κλάιμπερν με Ολυμπιακό
18 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα: Ο Πασκουάλ επιβεβαίωσε την επιστροφή Κλάιμπερν με Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
ΕΠΟ: Ανακοίνωση Ελλήνων διαιτητών της Super League για τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία
31 λεπτά πριν ΕΠΟ: Ανακοίνωση Ελλήνων διαιτητών της Super League για τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει εκτός ο Ναν - Ξαφνικό πρόβλημα με Χολμς
47 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Παραμένει εκτός ο Ναν - Ξαφνικό πρόβλημα με Χολμς
EUROLEAGUE
Euroleague: «Τελειώνει» ο Μοτεγιούνας - Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή του
54 λεπτά πριν Euroleague: «Τελειώνει» ο Μοτεγιούνας - Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved