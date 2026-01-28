Πρέσβης Ελλάδας στη Ρουμανία: «Οι Αρχές δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι»

Οnsports Τeam

Η Ελληνίδα Πρέσβης στη Ρουμανία μίλησε στο Newsbomb.gr αναφορικά με τις φήμες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε ρουμανικά μέσα και ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία ενημέρωση.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση και κανένας μας στην Πρεσβεία της Ελλάδας, δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση ούτε και μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι σχετικό», επισημαίνει στο Newsbomb.gr η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Ευαγγελία Γραμματίκα, κληθείσα να σχολιάσει φήμες προερχόμενες από Μέσα Ενημέρωσης στο Βουκουρέστι σχετικά με τις αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις του νεκρού φιλάθλου του ΠΑΟΚ που οδηγούσε το μοιραίο μίνι bus.

Την τελευταία ώρα ρουμανικές ιστοσελίδες, επικαλούμενες πηγές που δεν κατονομάζουν, δημοσιεύουν «πληροφορίες» σχετικά με την κατάσταση του οδηγού του μίνι bus, αναφορικά με αποτελέσματα αιματολογικών και άλλων εξετάσεων στις σορούς των επτά θυμάτων του φρικτού δυστυχήματος.

Παράλληλα, γίνεται συντονισμός ώστε να γίνει αύριο ο επαναπατρισμός των σορών, τα πιστοποιητικά θανάτου εκδίδονται σταδιακά στην πόλη Λουγκόζ, που απέχει οδικώς μια ώρα από την Τιμισοάρα. Στη διαδικασία είναι παρών ο πρόξενος την Ελλάδας και μετακινείται οδικώς από τον τόπο της τραγωδίας στο Λουγκόζ. Μάλιστα, για να συνταχθεί το πιστοποιητικό θανάτου πρέπει να έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παραλλήλως γίνεται η ταυτοποίηση των νεκρών, δηλαδή μιλάμε για μια τριπλή διαδικασία.