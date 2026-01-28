Ο Ηρακλής στο Final-8
Ο Ηρακλής έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Άρη που εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final 8 μέσω της διαδικασίας των Play in.
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς κέρδισε τον Κολοσσό στο νοκ άουτ παιχνίδι του Ιβανωφείου κι έτσι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά στη διοργάνωση του Ηρακλείου τον νικητή του Μύκονος - Καρδίτσα.
Δείτε αναλυτικά τον δρόμo για το Final 8 και το πρόγραμμα
PLAY IN
Α. Προμηθέας - Μαρούσι (4/2, 19:45)
Β. Ηρακλής - Κολοσσός 80-76
Γ. Μύκονος - Καρδίτσα (2/2, 14:00)
Δ. Άρης - Περιστέρι 93-75
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
1. Νικητής Α – Άρης (17:00)
2. Ολυμπιακός – ΑΕΚ (20:00)
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
3. Ηρακλή- Νικητής Γ (17:00)
4. Παναθηναϊκός – ΠΑOΚ (20:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
5. Νικητής 1-Νικητής 2 (17:00 ή 20:00)
6. Νικητής 3-Νικητής 4 (17:00 ή 20:00)
ΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Νικητής 5-Νικητής 6 (20:00)