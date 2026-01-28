Ο Ηρακλής στο Final-8

Οnsports Τeam

Ο Ηρακλής έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Άρη που εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final 8 μέσω της διαδικασίας των Play in.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς κέρδισε τον Κολοσσό στο νοκ άουτ παιχνίδι του Ιβανωφείου κι έτσι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά στη διοργάνωση του Ηρακλείου τον νικητή του Μύκονος - Καρδίτσα.

Δείτε αναλυτικά τον δρόμo για το Final 8 και το πρόγραμμα

PLAY IN

Α. Προμηθέας - Μαρούσι (4/2, 19:45)

Β. Ηρακλής - Κολοσσός 80-76

Γ. Μύκονος - Καρδίτσα (2/2, 14:00)

Δ. Άρης - Περιστέρι 93-75

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

1. Νικητής Α – Άρης (17:00)

2. Ολυμπιακός – ΑΕΚ (20:00)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

3. Ηρακλή- Νικητής Γ (17:00)

4. Παναθηναϊκός – ΠΑOΚ (20:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

5. Νικητής 1-Νικητής 2 (17:00 ή 20:00)

6. Νικητής 3-Νικητής 4 (17:00 ή 20:00)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Νικητής 5-Νικητής 6 (20:00)