Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Ηρακλής στο Final-8
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 18:33
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ηρακλής στο Final-8

Ο Ηρακλής έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Άρη που εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final 8 μέσω της διαδικασίας των Play in.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς κέρδισε τον Κολοσσό στο νοκ άουτ παιχνίδι του Ιβανωφείου κι έτσι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά στη διοργάνωση του Ηρακλείου τον νικητή του Μύκονος - Καρδίτσα.

Δείτε αναλυτικά τον δρόμo για το Final 8 και το πρόγραμμα

PLAY IN

Α. Προμηθέας - Μαρούσι  (4/2, 19:45)
Β. Ηρακλής - Κολοσσός 80-76
Γ. Μύκονος - Καρδίτσα (2/2, 14:00)
Δ. Άρης - Περιστέρι 93-75

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
1. Νικητής Α – Άρης (17:00)
2. Ολυμπιακός – ΑΕΚ (20:00)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
3. Ηρακλή- Νικητής Γ (17:00)
4. Παναθηναϊκός – ΠΑOΚ (20:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
5. Νικητής 1-Νικητής 2 (17:00 ή 20:00)
6. Νικητής 3-Νικητής 4 (17:00 ή 20:00)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Νικητής 5-Νικητής 6 (20:00)



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά
21 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Φουλάρει για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά
CHAMPIONS LEAGUE
Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ
27 λεπτά πριν Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ
SUPER LEAGUE
Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»
53 λεπτά πριν Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
55 λεπτά πριν Σελέν Ερντέμ: «Αγαπώ την ομάδα μου και όλους τους οπαδούς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved