ΠΑΟΚ: Συγκλονιστική μαρτυρία οπαδού που επέζησε της τραγωδίας - «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 16:41
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστική μαρτυρία οπαδού που επέζησε της τραγωδίας - «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους της ομάδας.

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια ενός εκ των τριών επιζώντων, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν όλοι μαζί με μίνι βαν με προορισμό τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Ωστόσο, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, το ταξίδι μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν το όχημά τους συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

«Θρηνώ τους φίλους μου, σήμερα είναι ημέρα πένθους», ανέφερε συντετριμμένος μιλώντας στο MEGA ένας από τους τραυματίες που κατάφερε να βγει ζωντανός από το μοιραίο βαν. Όπως τόνισε, δεν έχασε ούτε στιγμή τις αισθήσεις του και θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τις τραγικές στιγμές του δυστυχήματος. «Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας των άλλων δύο τραυματιών, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος: «Ξέρω ότι είναι ζωντανοί. Τους άκουσα να μιλούν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί μού είπαν καλά λόγια, είναι καλά».


