Αυτόπτης μάρτυρας του πολύνεκρου τροχαίου φιλάθλων ΠΑΟΚ: «Με φύλαξε ο Θεός - Είναι δρόμος παγίδα»

«Θα μπορούσε να είμαι στη θέση του φορτηγού που βρισκόταν απέναντι από το βαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας της ανείπωτης τραγωδίας στη Ρουμανία

Συγκλονισμένη η χώρα παρακολουθεί τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Την ίδια ώρα αναμένεται να διαλευκανθούν τα αίτια του δυστυχήματος και για ποιο λόγο τελικά το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ εκτροχιάστηκε, κατέληξε στην αντίθετη λωρίδα και τελικά συγκρούστηκε σφοδρά με τη διερχόμενη νταλίκα.

Αυτόπτης μάρτυρας έζησε τις στιγμές της τραγωδίας και μιλώντας στο STAR περιέγραψε όσα βίωσε στιγμές μετά την ανείπωτη τραγωδία. «Αντίκρισα ένα θέαμα στο οποίο με φύλαξε ο Θεός και δεν ήμουν πρωταγωνιστής. Θα μπορούσε να είμαι στη θέση του φορτηγού που βρισκόταν απέναντι από το βαν», περιέγραψε αρχικά.

«Ο δρόμος ήταν στεγνός, δεν υπήρχε ομίχλη», είπε αποκλείοντας το ενδεχόμενο να ευθύνονται οι καιρικές συνθήκες για το δυστύχημα. «Είναι ένας δρόμος από τον οποίο διέρχονται πάρα πολλά φορτηγά. Η κατάσταση του δρόμου δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο αλλά και τόση κίνηση.