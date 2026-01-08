Ομάδες

Ρεπόρτερ Ρίβερ Πλέιτ: «Ο Παναθηναϊκός έστειλε πρόταση για Αντίνο»
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 18:42
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ρεπόρτερ Ρίβερ Πλέιτ: «Ο Παναθηναϊκός έστειλε πρόταση για Αντίνο»

Ο Σεμπαστιάν Σρουρ δημοσίευσε την πληροφορία πως οι «πράσινοι» απέστειλαν την πρότασή τους στην Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο.

Το σίριαλ Σαντίνο Αντίνο, συνεχίζεται στην Αργεντινή. Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ που έκανε λόγο για απόρριψη της προσφοράς του Παναθηναϊκού για τον παίκτη, αλλά και για συμφωνία με την Ρίβερ Πλέιτ, ο ρεπόρτερ των «εκατομμυριούχων», Σεμπαστιάν Σρουρ, μετέφερε νέες πληροφορίες.

Όπως ξεκαθαρίζει ο Παναθηναϊκός έστειλε την πρότασή του στην ομάδα της Μεντόσα, ευελπιστώντας πως αυτή τη φορά θα πάρει θετική απάντηση για να γίνει αυτό που θέλει τόσο ο ίδιος όσο και ο ποδοσφαιριστής.

Ο Σρουρ τονίζει πως η προσφορά είναι 7.000.000 ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του 20χρονου εξτρέμ.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Για όσους αμφέβαλλαν, και εγώ εξακολουθώ να στηρίζομαι στις πληροφορίες και τις πηγές μου: ο Παναθηναϊκός μόλις απέστειλε την πρόταση των 7 εκατομμυρίων για το 50% του Αντίνο».


