«Τη Δευτέρα στη Βραζιλία ο Τετέ»

Ο Ματέους Τετέ αναμένεται στην Βραζιλία την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Γκρέμιο.

Τη Δευτέρα αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού παορόπτου, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τετέ και να ανακοινωθεί από τη Γκρέμιο.

Ο Βραζιλιάνος, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό, έχει αποχωρήσει από τον σύλλογο, έχει αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό και μετράει αντίστροφα για την νέα σελίδα της καριέρας του.

Όπως αναφέρουν στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, η άφιξή του στο Πόρτο Αλέγκρε θα λάβει χώρα την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και τότε αναμένεται να υπάρξουν και οι επίσημες εξελίξεις.