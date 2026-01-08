Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Τη Δευτέρα στη Βραζιλία ο Τετέ»
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 15:46
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

«Τη Δευτέρα στη Βραζιλία ο Τετέ»

Ο Ματέους Τετέ αναμένεται στην Βραζιλία την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Γκρέμιο.

Τη Δευτέρα αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού παορόπτου, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τετέ και να ανακοινωθεί από τη Γκρέμιο. 

Ο Βραζιλιάνος, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό, έχει αποχωρήσει από τον σύλλογο, έχει αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό και μετράει αντίστροφα για την νέα σελίδα της καριέρας του. 

Όπως αναφέρουν στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, η άφιξή του στο Πόρτο Αλέγκρε θα λάβει χώρα την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και τότε αναμένεται να υπάρξουν και οι επίσημες εξελίξεις.



Ροή ειδήσεων

NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν θα ζητήσω ανταλλαγή, δεν είναι στη φύση μου»
18 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν θα ζητήσω ανταλλαγή, δεν είναι στη φύση μου»
BASKET LEAGUE
AEK: Στην Ελλάδα ο Νάναλι, ενσωματώνεται στους «κιτρινόμαυρους»
51 λεπτά πριν AEK: Στην Ελλάδα ο Νάναλι, ενσωματώνεται στους «κιτρινόμαυρους»
SUPER LEAGUE
Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»
1 ώρα πριν Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ
2 ώρες πριν Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved