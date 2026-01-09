Στις 17 Μαρτίου το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Οnsports Τeam

Για τις 17 Μαρτίου ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Ορίστηκε η ημερομηνία της διεξαγωγής του ματς των «ερυθρόλευκων» με τους πρωταθλητές Ευρώπης, στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague που είχε αναβληθεί λόγων των υδάτων που ήταν γεμάτο το ΣΕΦ.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το ματς θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου (21:15), με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά να έχει «διαβολοβδομάδα», αφού στις 19 του μήνα θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Μπασκόνια (21:15).