Στις 17 Μαρτίου το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Ορίστηκε η ημερομηνία της διεξαγωγής του ματς των «ερυθρόλευκων» με τους πρωταθλητές Ευρώπης, στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague που είχε αναβληθεί λόγων των υδάτων που ήταν γεμάτο το ΣΕΦ.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το ματς θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου (21:15), με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά να έχει «διαβολοβδομάδα», αφού στις 19 του μήνα θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Μπασκόνια (21:15).
?️ Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15).— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 9, 2026
Ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση… pic.twitter.com/Lznkny3Aom