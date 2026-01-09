Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στις 17 Μαρτίου το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 10:47
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Στις 17 Μαρτίου το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Για τις 17 Μαρτίου ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.
 

Ορίστηκε η ημερομηνία της διεξαγωγής του ματς των «ερυθρόλευκων» με τους πρωταθλητές Ευρώπης, στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague που είχε αναβληθεί λόγων των υδάτων που ήταν γεμάτο το ΣΕΦ.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το ματς θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου (21:15), με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά να έχει «διαβολοβδομάδα», αφού στις 19 του μήνα θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Μπασκόνια (21:15).



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στη Stoiximan GBL ο Τζόουνς
4 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στη Stoiximan GBL ο Τζόουνς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έτοιμος για το Super Cup ο Εμπαπέ
26 λεπτά πριν Έτοιμος για το Super Cup ο Εμπαπέ
EUROLEAGUE
Πάντερ: «Στην Ελλάδα ήταν όλα απαίσια στην αρχή»
42 λεπτά πριν Πάντερ: «Στην Ελλάδα ήταν όλα απαίσια στην αρχή»
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής
52 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved