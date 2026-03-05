Μεταγραφική μάχη «βλέπουν» στην Ισπανία: «Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κυνηγούν τον Μίγια»

Οnsports Team

«Η Χετάφε φοβάται ότι θα χάσει έναν από τους βασικούς της παίκτες: οι δύο Έλληνες γίγαντες τον κυνηγούν», αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα dorsal16.com.

Η ομάδα του Χόρχε Μπορνταλάς τάραξε το πρωτάθλημα της La Liga μετά τον θρίαμβο (0-1) στο Μπερναμπέου επί της Ρεάλ Μαδρίτης, με αρκετούς παίκτες της να έχουν «γυαλίσει» σε ομάδες της Ισπανίας, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Πριν από τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Τόνι Μουνιόθ, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Λουίς Μίγια στο DAZN, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή: «Παίκτες σαν τον Μίγια είναι πάντα πολύτιμοι, αλλά τα καλοκαίρια είναι πολύ μεγάλα», είπε.

Ο 31χρονος Μαδριλένος μέσος είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην μεταγραφική αγορά της Χετάφε. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η Κόμο 1907 του Σεσκ Φάμπρεγας έκανε μια τελευταία προσπάθεια για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, προσφέροντας επτά εκατομμύρια ευρώ , πρόταση που απορρίφθηκε, προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση της ομάδας σε μια κρίσιμη στιγμή.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τον Μίγια δεν είναι καινούργιο, καθώς ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθούν στενά την πρόοδό του από τότε που έφτασε στη Χετάφε από τη Γρανάδα.

Και στη συνέχεια η αναφορά του δημοσιεύματος επικεντρώνεται στην Ελλάδα:

«Η Ελλάδα έχει γίνει ένα ακόμη σημαντικό επίκεντρο ενδιαφέροντος για τον παίκτη της Χετάφε. Ο Παναθηναϊκός, που προπονείται επί του παρόντος από τον Ράφα Μπενίτεθ, ρώτησε επίσης για τον Λουίς Μίγια κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κατόπιν ρητού αιτήματος του προπονητή του. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος επιδιώκει να αναζωογονήσει την ιστορική ομάδα της Αθήνας, βλέπει τον μέσο ως τον ιδανικό παίκτη για το σύστημά του», αναφέρει και συνεχίζει:

«Ο Ολυμπιακός φέρεται να ανανέωσε το ενδιαφέρον του για τον Λουίς Μίγια. Ο σύλλογος με έδρα τον Πειραιά έχει προσεγγίσει για άλλη μια φορά τους εκπροσώπους του παίκτη για να διερευνήσει μια πιθανή μεταγραφή. Ο Μεντιλιμπάρ, ο οποίος ήδη οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου της Conference League, πιέζει για την απόκτηση του Μίγια, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη της Χετάφε να εξισορροπήσει τα οικονομικά της αυτό το καλοκαίρι. Με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2027, η πίεση από τους δύο Έλληνες γίγαντες απειλεί σοβαρά το μέλλον του Λουίς Μίγια στα σχέδια του Μπορνταλάς για την επόμενη σεζόν».