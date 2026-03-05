Ομάδες

Ο Λίνγκαρντ υπέγραψε στην Κορίνθιανς
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 18:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Λίνγκαρντ υπέγραψε στην Κορίνθιανς

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ, άλλοτε μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας και τη FC Σεούλ και θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Ο 33χρονος Αγγλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται από προχθές στη Βραζιλία, έχει ήδη υπογράψει μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας και περιμένει να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση της βίζας του, ώστε να κάνει το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, καθώς έχει ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα στο «CT Joaquim Grava», όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Globo».

Ο Λίνγκαρντ εντάχθηκε στο δυναμικό της FC Σεούλ στις αρχές του 2024, ύστερα από μια κακή σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ωστόσο αποφάσισε να φύγει από την ομάδα της Νότιας Κορέας. Ο Λίνγκαρντ κατέγραψε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό της FC Σεούλ, με τη φανέλα της οποίας είχε συνολικό απολογισμό 19 γκολ και 10 ασίστ. 

Στην πρώτη σεζόν του, βοήθησε την ομάδα από τη Νότια Κορέα να τερματίσει τέταρτη στην K-League και να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για το Champions League Elite της Ασίας. Στην Κορίνθιανς βρήκε τον παλιό του συμπαίκτη στη Γιουνάιτεντ, τον Ολλανδό Μέμφις Ντεπάι, με τον οποίο είχαν παίξει μαζί σε 33 ματς της Premier League τη σεζόν 2015-16.



