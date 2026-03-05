Ρογκαβόπουλος: «Να δούμε το ντέρμπι καθαρά βαθμολογικά γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω»

Οnsports Team

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό και τα στοιχεία που θα κρίνουν το ματς.

O Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής (6/3, 21:15) στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.

O Νίκος Ρογκαβόπουλος σε δηλώσεις του στην επίσημη εφαρμογή των πρασίνων, Club 1908, αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του, στα στοιχεία που πρέπει να δείξει στο παρκέ αλλά και στο τι θα κρίνει το ντέρμπι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Όλα τα παιδιά δώσαμε πολύ έμφαση στην τακτική αλλά και σε όσα είπε ο κόουτς στην επίθεση και στην άμυνα. Ξέρουμε πως παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα και παρά τις απουσίες που έχει ξέρουμε πως θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς, σε μια τρομερή έδρα με πολύ ένταση. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι, ξέρουμε ποιόν αντιμετωπίζουμε αλλά πρέπει να δούμε το παιχνίδι καθαρά βαθμολογικά γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω και πρέπει να πάρουμε αυτό το ματς οπωσδήποτε».

Για το ποιά στοιχεία πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη:

“Σκληράδα, συγκέντρωση, να μην χάσουμε το μυαλό μας σε οτιδήποτε. Είτε δεν πάει καλά κάποιο δεκάλεπτο ή μια περίοδος μέσα στο ματς να είμαστε καλά όλοι μαζί και θέλω να πιστεύω θα τα καταφέρουμε”.

Για το τί κρίνει το αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι:

“Πιστεύω αυτοπεποίθηση, ένταση μέσα στο παιχνίδι και αυτός που αντέχει περισσότερο ψυχολογικά τα ups and downs της αναμέτρησης”.