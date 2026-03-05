Αναβολή για το καλοκαίρι πήρε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στις γυναίκες

Onsports Team

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής γυναικών, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου στο Μαρόκο, αναβλήθηκε για το επόμενο καλοκαίρι (25 Ιουλίου-16 Αυγούστου).

Την ανακοίνωση έκανε η η συνομοσπονδία αφρικανικού ποδοσφαίρου (CAF). «Μετά από συζητήσεις μεταξύ της CAF, των συνεργατών της, της FIFA και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, η CAF αποφάσισε να αναβάλει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής Γυναικών του 2026 για τις 25 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της σημαντικής γυναικείας διοργάνωσης, δεδομένων ορισμένων απρόβλεπτων περιστάσεων», ανέφερε η διοργανώτρια αρχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η διοργάνωση, που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, περιλαμβάνει 16 ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους. Το τουρνουά είχε προηγουμένως διεξαχθεί στο Μαρόκο το 2024 και το 2022, με τη Νιγηρία, κάτοχο του ρεκόρ με 10 τίτλους, να στέφεται πρωταθλήτρια Αφρικής μετά τη νίκη επί του Μαρόκου στον τελικό (3-2).