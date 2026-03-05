Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε, εύκολη νίκη με τη Μονακό
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 21:54
EUROLEAGUE / Μονακό / Φενέρμπαχτσε

Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε, εύκολη νίκη με τη Μονακό

Οι Τούρκοι επικράτησαν 88-70 και πέτυχαν την 9η συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση, μοιάζοντας το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά στη regular season.

Η 30η αγωνιστική της Euroleague, άρχισε με το γνωστό τρόπο. Τη Φενέρμπαχτσε να νικά. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υποδέχτηκε την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και χωρίς να συναντήσει δυσκολίες επικράτησε 88-70.

Αυτή ήταν η 9η συνεχόμενη νίκη των Τούρκων, οι οποίοι με ρεκόρ 22-7 (έχουν ματς λιγότερο, αυτό που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ) είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στην regular season. Η Μονακό από την άλλη, υποχώρησε στο 16-14.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και με τον Χόρτον Τάκερ σε μεγάλη βραδιά έχτισαν σταδιακά διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειρίζονται άνετα το ματς. Έφτασαν μέχρι και στο +16 (64-48 στο 29΄) και επικράτησε με το τελικό 88-70 που ήταν και η μέγιστη τιμή της διαφοράς.

Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Τσέλιε
5 λεπτά πριν Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Τσέλιε
ΣΠΟΡ
Final-4 Κυπέλου βόλεϊ γυναικών: Θριαμβευτική πρόκριση του Πανιώνιου στον τελικό
8 λεπτά πριν Final-4 Κυπέλου βόλεϊ γυναικών: Θριαμβευτική πρόκριση του Πανιώνιου στον τελικό
EUROLEAGUE
Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε, εύκολη νίκη με τη Μονακό
40 λεπτά πριν Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε, εύκολη νίκη με τη Μονακό
EUROLEAGUE
CEO Χάποελ: «Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για Χέιζ-Ντέιβις, ο παίκτης επέλεξε Παναθηναϊκό»
1 ώρα πριν CEO Χάποελ: «Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για Χέιζ-Ντέιβις, ο παίκτης επέλεξε Παναθηναϊκό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved