FINAL-4 Κυπέλλου Βόλεϊ Γυναικών: Στον τελικό ο ΑΟ Θήρας, απέκλεισε τον ΠΑΟΚ

Onsports Team

Η ομάδα της Σαντορίνης επιβλήθηκε 3-0 του «Δικέφαλου» και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Μετά από μία απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση ο ΑΟ Θήρας νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ στον πρώτο ημιτελικό του Final-4 του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό για τέταρτη φορά στην Ιστορία του. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού, όπου ο Ολυμπιακός παίζει με τον Πανιώνιο.

Ο ΑΟ Θήρας έφερε το ματς στα δικά του μέτρα στο πρώτο σετ μετά το 10-9, με την Πάβισιτς να κάνει τη... διαφορά στο σερβίς και να φτάνει το σκορ στο 16-9. Η ομάδα της Σαντορίνης συνέχισε να πιέζει στο σερβίς και ήταν πολύ πιο αποτελεσματική στην επίθεση, κλείνοντας το σετ στο 25-13.

Ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε στο δεύτερο σετ, προηγήθηκε με 5-7, όμως ο ΑΟ Θήρας έτρεξε ένα σερί που τον οδήγησε στο 21-16. Ο δικέφαλος του Βορρά μείωσε ξανά σε 22-20, αλλά στα κρίσιμα σημεία του σετ η ομάδα της Σαντορίνης είχε καλύτερες επιλογές και με την κόντρα της Μάασε διαμόρφωσε το 25-21 για το 2-0.

Στο τρίτο σετ με τη Γεννιτσαρίδη στο σερβίς ο ΑΟ Θήρας «έχτισε» διαφορά με το σκορ να φτάνει στο 15-7 και το ματς να κλείνει στο 25-14.

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) σε 76′

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πάβισιτς 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 25% άριστες), Σιρίνινα 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 19 (18/31 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (10/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 0% άριστες), Τσιόγκα 13 (7/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 54% υπ. – 31% άριστες), Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 9 (8/30 επ., 1 άσσος), Τοντάι 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 9 (9/27 επ., 39% υπ. – 15% άριστες), Κότσιτς 3 (1/7 επ., 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ, Μπάκα 9 (9/23 επ., 41% υπ. – 12% άριστες) / Καραμπάση (λ, 78% υπ. – 56% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Απλαδά 1 (1/2 επ.), Αντύπα, Αρμουτσή, Καραφουλίδου 1 (1/2 επ.), Τσοχατζή.