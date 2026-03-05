Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Φεβρουάριο
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 17:33
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Φεβρουάριο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Τον Φεβρουάριο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Αllwyn στην Κομοτηνή, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 9 αγώνες από τη Super League, τη La Liga, την Bundesliga, την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, της Τουρκίας, τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, έπαιξε το σύστημα 6-7-8-9 και κέρδισε 14.762,60 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στο Σκορ Πλασέ 6 από την 1η ιπποδρομία του Lengfield, ένας νικητής κέρδισε 9.631 ευρώ.

 



