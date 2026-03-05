Ομάδες

Η επιστροφή του «θηρίου»: Δείτε το βίντεο του Onsports με τον Ματίας Λεσόρ να προπονείται
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 17:28
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Η επιστροφή του «θηρίου»: Δείτε το βίντεο του Onsports με τον Ματίας Λεσόρ να προπονείται

Ο Γάλλος σέντερ είναι ξανά πίσω, έτοιμος να… τρομοκρατήσει την Euroleague με τον μοναδικό τρόπο που εκείνος ξέρει – Videos και photos από την προπόνησή του.

Ο Ματίας Λεσόρ ταλαιπωρήθηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του. Το κάταγμα του Δεκεμβρίου του 2024, ακολούθησε το οστικό οίδημα που τον οδήγησε για δεύτερη φορά στο χειρουργείο. Αποθεραπεία, εκγύμναση, ατομικά προγράμματα. Όλα ανήκουν στο παρελθόν.

Ο κορυφαίος σέντερ της Euroleague, είναι ξανά πίσω… πεινασμένος και έτοιμος για δράση. Όποτε κι αν επιλεγεί να αγωνιστεί, θα συγκινήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα απ’ τα πιο παθιασμένα παιδιά, ένας αθλητής «δυναμίτης», που δεδομένα έλειψε υπερβολικά από τον Παναθηναϊκό AKTOR και συνολικά από το μπάσκετ.

Στην προπόνηση της Πέμπτης (5/3) προπονήθηκε για δεύτερη φορά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Μπροστά και στους δημοσιογράφους αυτή τη φορά, καθώς υπήρχε η media day της παραμονής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Δείτε πλάνα από την προπόνηση του Ματίας Λεσόρ:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

