Χουάντσο: «Ο Ματίας δεν έχει να αποδείξει τίποτα – Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του Ισπανού φόργουορντ για την επιστροφή του Γάλλου σέντερ, αλλά και για το ντέρμπι που έρχεται στη Euroleague.

O Παναθηναϊκός AKTOR είναι έτοιμος για την μεγάλη «μάχη» με τον Ολυμπιακό. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ξέρει πως θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως τόνισε, ενώ γνωρίζει πως θα πρέπει το «τριφύλλι» να παίξει ως ομάδα για να πάρει αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο:

Για τον Λεσορ: «Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος για τον Ματίας. Ξέρουμε μέσα στην ομάδα τι πέρασε εδώ και 1,5 χρόνο. Τον βλέπουμε κάθε μέρα τι κάνει, βλέπουμε την απογοήτευση, τη στεναχώρια, την οργή, την υπομονή. Είναι ότι χειρότερο για κάθε αθλητή οι τραυματισμοί. Θέλουμε υγιή και χαρούμενο τον Ματίας και θα είναι ξανά πίσω μαζί μας. Να είναι ο εαυτός του, δεν έχει να αποδείξει τίποτα να μην ακούει κανέναν και να κάνει περήφανο τον εαυτό του.

Θέλω να κερδίζω παιχνίδια, είτε είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα, θα είναι πολύ δύσκολο ματς, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα και θα προσπαθήσουμε για τη νίκη».

Για την πιθανή απουσία του Βεζένκοφ: «Δε μίλησα μαζί του, θα δούμε αύριο».

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο αθλητισμός είναι για ενώνει τον κόσμο. Είμαι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».