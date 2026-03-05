Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Κανονικά ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροφ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 05 Μαρτίου 2026, 16:24
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Κανονικά ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροφ

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον Ρισόν Χολμς να προπονείται κανονικά, σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο Σαμοντούρφ. Στην προπόνηση και ο Ματίας Λεσόρ. 

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το μεγάλο αυριανό ντέρμπι της EuroLeague με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον Ρισόν Χολμς να παίρνει μέρος κανονικά στην σημερινή προπόνηση. 

Ο Αμερικανός σέντερ του "τριφυλλιού" ταλαιπωρήθηκε από ιγμορίτιδα τις τελευταίες ημέρες και έμεινε εκτός, αλλά το πρόβλημα υποχώρησε και ο ίδιος τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του. 

Κανονικά στην προπόνηση παίρνει μέρος και σήμερα ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίςο επέστρεψε χθες από την πολύμηνη αποχή του. 

Αντίθετα, εκτός προπόνησης έμεινε και σήμερα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ο οποίος δα θα βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού. 



Ροή ειδήσεων

BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Φεβρουάριο
17 λεπτά πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 111 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Φεβρουάριο
EUROLEAGUE
Η επιστροφή του «θηρίου» - Δείτε τον Ματίας Λεσόρ να προπονείται
23 λεπτά πριν Η επιστροφή του «θηρίου» - Δείτε τον Ματίας Λεσόρ να προπονείται
EUROLEAGUE
Χουάντσο: «Ο Ματίας δεν έχει να αποδείξει τίποτα – Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα»
48 λεπτά πριν Χουάντσο: «Ο Ματίας δεν έχει να αποδείξει τίποτα – Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα»
EUROLEAGUE
Απάντηση Αταμάν σε Μπαρτζώκα: «Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ, θα είμαστε σίγουρα στο Final-4»
1 ώρα πριν Απάντηση Αταμάν σε Μπαρτζώκα: «Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ, θα είμαστε σίγουρα στο Final-4»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved