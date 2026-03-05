Απάντηση Αταμάν σε Μπαρτζώκα: «Αύριο το πρωί θα είμαστε στο ΣΕΦ, θα είμαστε σίγουρα στο Final-4»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού για μία ακόμα φορά έδειξε τον απόλυτο σεβασμό του προς τον Ολυμπιακό και αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός αύριο θα κάνει προπόνηση στον Πειραιά, ενώ δεν έκρυψε την απόλυτη πίστη του προς την ομάδα του.

Ο Εργκίν Αταμάν αφού αποκάλυψε πως αύριο το πρώι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να προπονηθεί, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό και τους παίκτες του, ενώ ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final-4 δίνοντας τη δική του απάντηση στον Γιώργο Μπαρζτώκα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Είμαστε έτοιμοι για ένα ματς Euroleague. Είδαμε πως στη διοργάνωση αυτή δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας. Έχουμε χάσει πολλά ματς στο σπίτι μας. Είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει σημασία η έδρα. Είναι σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Είμαστε στην τελική ευθεία της σεζόν, πρέπει να πάρουμε περισσότερες νίκες για να φτιάξουμε την κατάστασή μας στην κατάταξη».

Για το αν υπάρχουν ομοιότητες με τον αγώνα του Κυπέλλου: «Ο τελικός του Κυπέλλου είναι άλλο παιχνίδι. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Γνωριζόμαστε καλά. Θα είναι σημαντικό το πρόσωπο που θα δείξουμε αύριο».

Για τον Ματίας Λεσόρ και το κατά πόσο θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του ντέρμπι: «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε».