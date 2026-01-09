Αντίνο: Like σε Παναθηναϊκό και Μπενίτεθ (pic)

Οnsports Τeam

Με κάθε τρόπο δείχνει την επιθυμία του να αγωνιστεί στο «τριφύλλι» ο Αργεντίνος άσος.

Το θρίλερ Αντίνο συνεχίζεται σε Αργεντινή και Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό να αισιοδοξεί πως στο τέλος θα καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτή τη σπουδαία μεταγραφική κίνηση, μιας και έχει με το μέρος του τον ίδιο τον παίκτη.

Τις τελευταίες ώρες, όπου το θέμα μοιάζει να έχει παρουσιάσεις επιπλοκές, ο ίδιος ο παίκτης βγήκε μπροστά και με διάφορους τρόπους προσπαθεί να καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις πως μοναδική του επιθυμία είναι να έρθει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ο Αντίνο έχει ενημερώσει τους προέδρους τόσο της Ρίβερ Πλέιτ όσο και της Γοδόι Κρουζ πως δε θέλει να παραμείνεις την Αργεντινή και πως έχει πάρει απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό και πριν από λίγο έκανε like σε ανάρτηση του "El Siete TV" της Μεντόζα όπου αναφερόταν πως, με την υποστήριξη του περιβάλλοντός του θέλει να παίξει στην Ευρώπη και ότι το κάλεσμα από τον ίδιο τον Ράφα Μπενίτεθ για να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ήταν καθοριστικό στην απόφασή του.

"Ανάμεσα στη Ρίβερ Πλέιτ και την Ελλάδα, επέλεξε τον Παναθηναϊκό", σημειώνουν χαρακτηριστικά στην Αργεντινή.