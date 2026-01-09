Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά και την 21η αγωνιστική (απομένει ένας αγώνας που πήρε αναβολή) – Στη μία νίκη από την κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR, στις 2 ο Ολυμπιακός με ματς λιγότερο.
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της 21ης αγωνιστικής στην Euroleague και η πρώτη διαβολοβδομάδα του 2026. Με τα αποτελέσματα που είχαμε, υπάρχουν τέσσερις ομάδες στις 14 νίκες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να απέχει μόλις μία από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της Μπάγερν, ανέβηκε στις 12 νίκες έχοντας ματς λιγότερο.
Τη νίκη της βραδιάς πέτυχε η Ζαλγκίρις που… ισοπέδωσε τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας (99-67). Η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 78-73, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε και την Αναντόλου Έφες με 87-74. Εύκολο βράδυ είχε η Μπαρτσελόνα με το 88-70 επί της Παρτίζαν.
EUROLEAGUE – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παναθηναϊκός AKTOR–Βίρτους Μπολόνια 84-71
Ντουμπάι–Φενερμπαχτσέ 92-81
Βαλένθια–Μονακό 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
Ζαλγκίρις Κάουνας– Ερυθρός Αστέρας 99-67
Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73
Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
Μπαρτσελόνα–Παρτιζάν 88-70
Τρίτη, 3 Μαρτίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
Μονακό 14-7
Βαλένθια 14-7
Μπαρτσελόνα 14-7
Φενερμπαχτσέ 13-7
Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
Παναθηναϊκός AKTOR 13-8
Ολυμπιακός 12-8
Ζαλγκίρις Κάουνας 12-9
Ερυθρός Αστέρας 11-10
Αρμάνι Μιλάνο 11-10
Βίρτους Μπολόνια 10-11
Ντουμπάι 10-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
Παρί 7-13
Μπάγερν Μονάχου 7-14
Μπασκόνια 7-14
Αναντολού Εφές 6-15
Βιλερμπάν 6-15
Παρτιζάν 6-15
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
Πέμπτη 15/1
Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια
Μπάγερν μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
Παρί – Μονακό
Παρασκευή 16/1
Φενερμπαχτσέ – Βαλένθια
Βιλερμπάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ
Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα