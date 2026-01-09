Χολμς και Χουάντσο: Οι παράγοντες «Χ» του Παναθηναϊκού

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ψάχνει τρόπο να πατήσει και πάλι γερά στα πόδια της με τον Τούρκο προπονητή να βλέπει προβλήματα που αντιμετωπίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν να παίρνουν πλέον απαντήσεις από τους Ρισόν Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, αν ο Παναθηναϊκός βρήκε το γιατρικό, αν οι «πράσινοι» ανέκτησαν τη χαμένη τους ψυχολογία και αν υπάρχει άμεσος λόγος για μεγάλη αισιοδοξία.

Αυτό που μπορούμε, όμως, να πούμε με σιγουριά είναι ότι ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, έδειξε ξεκάθαρα σημάδια βελτίωσης, σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης και ο Εργκίν Αταμάν έδειξε ότι πλέον κατασταλάζει με ασφάλεια σε συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού του.

Ένα κομμάτι που έχει «πληγώσει» πολύ τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον προπονητή του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, είναι η γραμμή των ψηλών. Με το θέμα του Λεσόρ να είναι στον αέρα, το θέμα του Γιούρτσεβεν να ήταν στον αέρα μέχρι πρότινος, τους τραυματισμούς του Χολμς και τη μεταγραφή του Φαρίντ όλα ήταν μπερδεμένα στο «5». Όχι πως τα πράγματα ήταν καλύτερα στο «4». Η κούραση, η κόπωση και οι συνεχείς αγώνες χειμώνα-καλοκαίρι για τους Ντίνο Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έφεραν την φυσιολογική… κοιλιά, το φυσιολογικό ντεφορμάρισμα και των δύο με τον Αταμάν ουσιαστικά να μην έχει λύσεις.

Όμως, τις τελευταίες ημέρες, στα τελευταία παιχνίδια ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μοιάζει να έχει πάρει τις αποφάσεις του και να έχει καταλήξει σε ένα πιο σφιχτό rotation. Όπως μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό βέβαια «βοηθάει» και το γεγονός ότι ο Ντίνος Μήτογλου είναι εκτός λόγω τραυματισμού, με τον Χουάντσο να «αναγκάζεται» να σηκώσει και πάλι μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες του απ’ ότι του αναλογεί.

Στο παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, ο Εργκίν Αταμάν δεν χρησιμοποίησε ούτε… δευτερόλεπτο τον Ρισόν Χολμς. Απορίας άξιο… Απορία που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από τη στιγμή που ο τεχνικός του «τριφυλλιού» τον έριξε κανονικά στη «μάχη» στη «διαβολοβδομάδα» και ο Αμερικανός ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του και την ήττα με την Αρμάνι και στην νίκη κόντρα στη Βίρτους.

Η ασφάλεια του Χολμς

Ο Χολμς σε αυτά τα παιχνίδια δίνει στον Παναθηναϊκό αυτό που του έλειψε. Αυτό που έδωσε ο Φαρίντ στην ομάδα τον πρώτο μήνα της παρουσίας του στη χώρα μας. Παιχνίδι στο «ζωγραφιστό», σωστό τελείωμα στις φάσεις, size μέσα στη ρακέτα, σωστή αμυντική αντίληψη, φθορά στους αντιπάλους και προστασία του καλαθιού. Ο Χολμς είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία στο ΝΒΑ και δεν είναι δυνατόν να ξέχασε το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ήξερε τι έπαιρνε. Ο Αμερικανός όμως δεν μπόρεσε να έχει χρόνο προσαρμογής, οι τραυματισμοί τον άφησαν πίσω και δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να βοηθήσει. Τώρα, όμως, αν καταφέρει να βρει ρυθμό και να εκμεταλλευτεί τη φανέλα του βασικού που του έχει δώσει ο Αταμάν μπορεί να αλλάξει άρδην το σκηνικό.

Χουάντσο, ο ορισμός της άμυνας

Φυσικά, μεγάλο ρόλο στην αγωνιστική εξέλιξη του Ρισόν Χολμς παίζει και η παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός παίκτης τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τον χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ έχει βγει μπροστά. Με τον Μήτογλου στα πιτς, ο Χουάντσο κουβάλησε ακόμα περισσότερο βάρος στις πλάτες του. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ισπανός από την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και έπειτα έχει δείξει πολύ μεγάλη αλλαγή σε πολλούς τομείς.

Η αμυντική ευφυία του Ισπανού με το πλούσιο ταλέντο του δίνει τεράστια βοήθεια στον Ρισόν Χολμς στην άμυνα μέσα και γύρω από τη ρακέτα. Αμερικανός και Ισπανός μοιάζουν να έχουν «δέσει» με εξαιρετικό τρόπο και η παρουσία τους μαζί στο παρκέ παρέχει μεγάλη ασφάλεια για τον Παναθηναϊκό στη ρακέτα του. Ταυτοχρόνως ο Χουάντσο έχει ανεβάσει κατακόρυφα το ποσοστό του έξω από τη γραμμή του τρίποντο του, το οποίο στα δύο ματς με Αρμάνι και Βίρτους έχει φτάσει στο 62,5% (5/8).

Τα στατιστικά του Ρισόν Χολμς κόντρα σε Αρμάνι και Βίρτους

Αντίπαλος Χρόνος Πόντοι Ριμπάουντ PIR

Αρμάνι 31:27 9 8 21

Βίρτους 25:54 16 9 24

Τα στατιστικά του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κόντρα σε Αρμάνι και Βίρτους

Αντίπαλος Χρόνος Πόντοι Ριμπάουντ PIR

Αρμάνι 36:51 17 7 22

Βίρτους 23:42 14 6 21

