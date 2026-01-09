Ομάδες

Ρισόν Χολμς: «Εγώ δεν… πνίγομαι»
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 15:08
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ρισόν Χολμς: «Εγώ δεν… πνίγομαι»

Με μήνυμά του στα social media ο σέντερ του Παναθηναϊκού με μια και μόνο ατάκα του ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ… σκληρός για να πεθάνει.

Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και της Βίρτους Μπολόνια ο Εργκίν Αταμάν έχει ρίξει στα… βαθιά τον Ρισόν Χολμς, δίνοντας του χρόνο συμμετοχής και ο Αμερικανός όχι απλά κολύμπησε αλλά ήταν ο κομβικότερος παίκτης της ομάδας του.

Μάλιστα, ο σέντερ του «τριφυλλιού» έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύοντας φωτογραφίες του από το παιχνίδι, συνοδευόμενες από μία λεζάντα.

«Όταν είναι να βυθιστείς ή να κολημπήσεις, να ξέρετε ότι εγώ δεν πνίγομαι», ήταν το μήνυμά του στο Instagram.

 

 



