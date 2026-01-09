Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Ολυμπιακό να νικά την Μπάγερν Μονάχου, αλλά δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος. Όσο για τον τραυματισμό του Μόρις, ξεκαθάρισε πως ο παίκτης θα κάνει μαγνητική και μάλλον είναι βαρύ διάστρεμμα.

Αναλυτικά:

«Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Είχαμε 28 ασίστ, τους αναγκάσαμε σε 21 λάθη αν δε κάνω λάθος. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμασταν αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κακές αποφάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να τα κερδίζουμε. Στον δεύτερο γύρο κάθε ματς μετράει και περισσότερο. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για την ζεστή ατμόσφαιρα και τους παίκτες μου για τη νίκη».

Για τις επιστροφές Ουόρντ και Μιλουτίνοφ: «Είμαι χαρούμενος αλλά τώρα χάσαμε τον Μόρις. Έτσι, είναι η ζωή μας στην Euroleague. Όχι μόνο εμείς αλλά όλες οι ομάδες. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός ήταν από μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Ουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς, ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό να μείνουμε υγιείς».

Για τον Μόρις: «Θα κάνει μαγνητική αλλά φαίνεται ότι είναι βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλό του».