Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ

Onsports Team

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Γιάννης Αναστασίου, ενόψει του αγώνα με τον «δικέφαλο» στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του σαββατιάτικου (10/1) εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Αναστασίου να συμπεριλαμβάνει στις επιλογές του και τον νεοαποκτηθέντα γκολκίπερ, Γεβγένι Κουτσερένκο.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Ματάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Πάρδαλος, Σατσιάς, Σιέλης και Ζίβκοβιτς.