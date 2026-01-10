Ομάδες

Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 02:22
SUPER LEAGUE

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Γιάννης Αναστασίου, ενόψει του αγώνα με τον «δικέφαλο» στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του σαββατιάτικου (10/1) εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Αναστασίου να συμπεριλαμβάνει στις επιλογές του και τον νεοαποκτηθέντα γκολκίπερ, Γεβγένι Κουτσερένκο.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Ματάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Πάρδαλος, Σατσιάς, Σιέλης και Ζίβκοβιτς.

 



