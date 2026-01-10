Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

Onsports Team

Για πολλοστή φορά σε ματς του Ολυμπιακού ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κι αυτός διερωτήθηκε τι μπορεί να σημαίνει η διαρκής ενασχόληση μαζί του.

Αγώνας Euroleague στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδεχόταν την Μπάγερν Μονάχου. Το γήπεδο δεν γέμισε καθώς δεν ανακοινώθηκε sold out από τους «ερυθρόλευκους». Οι φίλοι της ομάδας του Πειραιά που βρέθηκαν εκεί, για πολλοστή φορά ασχολήθηκαν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Συγκεκριμένα φώναξαν και πάλι υβριστικά συνθήματα σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, τη στιγμή που ο αγώνας τους δεν είχε καμία σχέση με το «τριφύλλι» και τον ισχυρό του άνδρα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολουθώντας αυτό το στιγμιότυπο, εξέφρασε μια εύλογη απορία. Αναφορικά με την… μανία που υπάρχει στο ΣΕΦ, για να βρίζουν τον ίδιο. Τη στιγμή που σε αντίστοιχα ματς του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, κανείς δεν ασχολείται με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στο βίντεο-story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά:

«Το γεγονός ότι σε κάθε αγώνα ασχολείστε με εμένα, ενώ οι δικοί μας δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τους δικούς σας προέδρους... Τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτό; Εγώ ξέρω. Εσείς τι λέτε;».