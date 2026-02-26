Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Έδωσε τη μάχη του, αλλά δεν ήταν αρκετό

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων έδωσε τη μάχη του στο Βίγκο, αλλά ηττήθηκε (1-0) από τη Θέλτα κι έμεινε εκτός από τους «16» του Europa League.

Στη Γαλικία ολοκληρώθηκε το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του «Δικεφάλου του Βορρά».

Παρά τα σημαντικά προβλήματα απουσιών, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε μαχητικό πρόσωπο στο Βίγκο, όμως, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τη Θέλτα. Η ισπανική ομάδα νίκησε 1-0 κι με δύο νίκες πέρασε στους «16» του Europa League.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 63ο λεπτό, όταν ο Σβέντμπεργκ με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από τακουνάκι του Ιγκλέσιας.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετάει έτσι την Ευρώπη και πλέον επικεντρώνεται στη διεκδίκηση του τίτλου στη Super League, έχοντας μπροστά του και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Θέλτα πήρε από νωρίς την κατοχή της μπάλας, χωρίς ωστόσο να βρίσκει διαδρόμους απέναντι στην οργανωμένη αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τις πρώτες επικίνδυνες καταστάσεις, απειλώντας δύο φορές στο πρώτο εικοσάλεπτο από στατικές φάσεις.

Στο 3’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Χατσίδη, ο Γιάννης Μιχαηλίδης έστειλε την κεφαλιά άουτ, ενώ στο 17’, από κόρνερ και λανθασμένη έξοδο του Ιονούτ Ράντου, ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά που κατέληξε πάνω από το δοκάρι.

Η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία των γηπεδούχων καταγράφηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Έπειτα από κυκλοφορία της μπάλας, ο Ιάγκο Άσπας τροφοδότησε τον Ματίας Βεσίνο, όμως ο Ουρουγουανός μέσος σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αντώνη Τσιφτσή.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, σε εκτέλεση φάουλ του Χρήστου Ζαφείρη, ο Μιχαηλίδης πήρε ξανά την κεφαλιά, με τον Ράντου να επεμβαίνει έγκαιρα πριν ο Γιακουμάκης σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 50’, ο Τσιφτσής αντέδρασε δύσκολα στο σουτ του Μπόρχα Ιγκλέσιας, παραχωρώντας κόρνερ, μετά από καλή προσπάθεια του Χάβι Ρουέντα.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 63’. Ο Σέρχιο Καρέιρα συνεργάστηκε με τον Ιγκλέσιας, εκείνος με τακουνάκι βρήκε τον Σβέντμπεργκ και ο Σουηδός με πλασέ διαμόρφωσε το 1-0, σκοράροντας για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η φάση ξεκίνησε από κακή αντίδραση του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα.

Στη συνέχεια, το ματς έχασε σε ένταση, με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν χρησιμοποίησε κάποιον από τους νεαρούς που είχε στην αποστολή, ενώ η ομάδα του Κλαούντιο Ζιραλδές διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερη πίεση το προβάδισμα.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο φινάλε, όμως ο Τζόουνς Ελ-Αμπντελαουί δεν αξιοποίησε το τετ-α-τετ που του παρουσιάστηκε.

Με συνολικό σκορ 3-1, η Θέλτα εξασφάλισε την πρόκριση. Στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου (14:00), οι Ισπανοί θα μάθουν αν αντίπαλός τους στους «16» του Europa League θα είναι η Λυών ή η Άστον Βίλα.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή του στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (Κυριακή 1/3, 19:00) για την 23η αγωνιστική της Super League.

Γκολ: 63' Σβέντμπεργκ

Διαιτητής: Μάρκο Γκούιντα (Ιταλία)

Κίτρινες: Μορίμπα.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο (89’ Ντομίνγκεζ), Καρέιρα, Βεσίνο, Μορίμπα (46’ Ρομάν), Άσπας (67’ Ζουτγκλά), Ρουέντα, Ιγκλέσιας (77’ Λόπεθ), Σβέντμπεργκ (77’ Ελ-Αμπντελαουί).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Μπιάνκο (64’ Καμαρά), Χατσίδης (74’ Τέιλορ), Σάντσεζ, Γιακουμάκης (80’ Γερεμέγεφ).