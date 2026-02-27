Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άγγιξε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Παρί, επιστρέφοντας από το -17, όμως οι χειρούργοι της διοργάνωσης δεν του επέτρεψαν να πάρει την νίκη.

Στην πιο καθοριστική φάση της αναμέτρησης, οι διαιτητές δεν καταλόγισαν το ξεκάθαρο φάουλ του Καβαλιέρε πάνω στον Χέις-Ντέιβις, στερώντας από τους «πράσινους» την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη από τη γραμμή των βολών.

Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, όμως ο Χέις-Ντέιβις πήρε… φωτιά και σχεδόν μόνος του έφερε το ματς στα ίσα. Με το σκορ στο 99-101 επιχείρησε τρίποντο για την ολική ανατροπή, όμως πριν ακόμη σηκωθεί για την εκτέλεση, ο Καβαλιέρε τον βρίσκει καθαρά στο χέρι.

Η παράβαση ήταν εμφανής και με περίπου τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έπρεπε να έχει τρεις βολές για να κρίνει το παιχνίδι. Αντί αυτού, το σφύριγμα δεν ήρθε ποτέ.