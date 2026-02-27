Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος
Οnsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 00:36
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άγγιξε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Παρί, επιστρέφοντας από το -17, όμως οι χειρούργοι της διοργάνωσης δεν του επέτρεψαν να πάρει την νίκη.

Στην πιο καθοριστική φάση της αναμέτρησης, οι διαιτητές δεν καταλόγισαν το ξεκάθαρο φάουλ του Καβαλιέρε πάνω στον Χέις-Ντέιβις, στερώντας από τους «πράσινους» την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη από τη γραμμή των βολών.

Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, όμως ο Χέις-Ντέιβις πήρε… φωτιά και σχεδόν μόνος του έφερε το ματς στα ίσα. Με το σκορ στο 99-101 επιχείρησε τρίποντο για την ολική ανατροπή, όμως πριν ακόμη σηκωθεί για την εκτέλεση, ο Καβαλιέρε τον βρίσκει καθαρά στο χέρι.

Η παράβαση ήταν εμφανής και με περίπου τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έπρεπε να έχει τρεις βολές για να κρίνει το παιχνίδι. Αντί αυτού, το σφύριγμα δεν ήρθε ποτέ.

Παναθηναϊκός-Παρί: Το φάουλ στον Χέις-Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Παυλίδης για Μπενφίκα: «Νιώθω περήφανος για την ομάδα…»
23 λεπτά πριν Παυλίδης για Μπενφίκα: «Νιώθω περήφανος για την ομάδα…»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί
EUROPA LEAGUE
Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα
2 ώρες πριν Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved