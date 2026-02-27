Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα

Onsports Team

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Europa League μαζί με τον Παναθηναϊκό και θα μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής.

Πέρα από τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στα πέναλτι κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στη φάση των «16» του Europa League θα βρεθεί και η Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Μπραν και πιστοποίησε τον τίτλο του φαβορί.

Πρόκριση πήρε και η Νότιγχαμ που δυσκολεύτηκε παρά το 3-0 που είχε από το πρώτο ματς με την Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν 0-2, αλλά το τελικό 1-2 έδωσε στους Άγγλους το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0 (14' Κανιτσόφσκι, 30' Ζακάριασεν)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1 (62' Σπάρσιλ - 9' Τεττέη)

Α' αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ. (4' Ζιρού, 99' Ενγκοϊ)

Α' αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1 (1' ΜακΚάουαν)

Α' αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3 (παρ.) (51' Σορ, 100' Ίτο, 114' Χέιμανς - 45'+2 Μπακράρ, 57'πέν, 75' Στοΐκοβιτς)

Α' αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ 6-4.

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0 (63' Σβέντμπεργκ)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (56' Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2 (68' Χάντσον-Οντόι - 22',48' πέν. Αρτούρκογλου)

Α' αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.