Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Φεβρουαρίου 2026, 00:31
CONFERENCE LEAGUE

ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες

Η Άλκμααρ κι η Τσέλιε είναι οι δυο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League – Η «Ένωση» θα μάθει στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02) θα αντιμετωπίσει.

Η ΑΕΚ δεν αγωνιζόταν στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, καθώς τερμάτισε τρίτη στη League Phase, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στους «16».

Μετά την ολοκλήρωση των playoffs, η «Ένωση» έμαθε και τις δύο πιθανες αντιπάλους της, οι οποίες είναι η Άλκμααρ κι η Τσέλιε. Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02), η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 στη Νιόν θα μάθει την αντίπαλο της. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 12 Μαρτίου εκτός έδρας και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (ήτοι 19/03) στην Allwyn Arena.

Η Άλκμααρ ανέτρεψε το 0-1 της ήττας στον πρώτο αγώνα κι επικρατώντας 4-0 της Νόα στην Ολλανδία, πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Όσον αφορά την Τσέλιε, η οποία είχε νικήσει (3-1) την ΑΕΚ στη League Phase, επικράτησε με το ίδιο σκορ (3-2) της Ντρίτα και στο δεύτερο παιχνίδι τους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς

  • Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια 2-4 (3-0)
  • Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια 4-0 (1-0)
  • Τσέλιε – Ντρίτα 3-2 (3-2)
  • Ριέκα – Ομόνοια 3-1 (1-0)
  • Λεχ Πόζναν – Κουόπιο 1-0 (2-0)
  • Άλκμααρ – Νόα 4-0 (0-1)
  • Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι 2-0 (1-1)
  • Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς 1-2 (1-1)

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

  • Λεχ Πόζναν ή Σαμσουνσπόρ vs Σαχτάρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο
  • Άλκμααρ ή Τσέλιε vs ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
  • Σίγκμα Όλομουτς ή Κρίσταλ Πάλας vs Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
  • Ριέκα ή Φιορεντίνα vs Στρασμπούρ ή Ρακόβ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος
4 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες
9 λεπτά πριν ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες
EUROLEAGUE
Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία
17 λεπτά πριν Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία
EUROPA LEAGUE
ΕΠΟ: Έδωσε συγχαρητήρια σε Παναθηναϊκό για την πρόκριση
29 λεπτά πριν ΕΠΟ: Έδωσε συγχαρητήρια σε Παναθηναϊκό για την πρόκριση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved