ΕΠΟ: Έδωσε συγχαρητήρια σε Παναθηναϊκό για την πρόκριση
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 00:12
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

ΕΠΟ: Έδωσε συγχαρητήρια σε Παναθηναϊκό για την πρόκριση

Ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει τον Παναθηναϊκό για την πρόκρισή του στους «16» του Europa League εξέδωσε η ΕΠΟ.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ πήραν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μια και επικράτησαν 4-3 στα πέναλτι της Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της ημίωρης παράτασης.

Λίγη ώρα μετά την «πράσινη» πρόκριση, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνεχάρη το «τριφύλλι» για την πρόκρισή του. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΕΠΟ συγχαίρει τον Παναθηναϊκό για την πρόκρισή του στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League 2025-26 και εύχεται ανάλογη συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία του.

Η Ομοσπονδία χαιρετίζει κάθε διάκριση ελληνικής ομάδας στις διεθνείς διοργανώσεις, καθώς αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και ενισχύει το κύρος του ελληνικού ποδοσφαίρου».

UEL: Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1 (3-3) 3-4 πεν. | HL


