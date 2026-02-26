Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Τα γκολ, τα πέναλτι και τα highlights της «πράσινης» πρόκρισης

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία με μια πρόκριση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του.

Κόντρα σε δυσκολίες, απουσίες και αντίξοες συνθήκες, το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα και στη διαδικασία των πέναλτι απέκλεισε την αήττητη στη διοργάνωση Βικτόρια Πλζεν.

Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν στο 1-1. Οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα με τον εξαιρετικό Τετέι και διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι, περιορίζοντας τους χώρους. Η ισοφάριση ήρθε από στατική φάση, μετά από λάθος του Λαφόν, με τον Σπάτσιλ να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Παρά το πλήγμα, ο Παναθηναϊκός δεν κατέρρευσε. Δημιούργησε φάσεις, πίεσε και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Στο 105’ ο διαιτητής Ρούμσας απέβαλε τον Ερνάντεθ, ενώ νωρίτερα είχε προκαλέσει διαμαρτυρίες μη δίνοντας πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «πράσινοι» κράτησαν με πειθαρχία και είχαν τη μεγάλη ευκαιρία με τον Πελίστρι να «καθαρίσουν» την πρόκριση πριν τη «ρώσικη ρουλέτα».

Στα πέναλτι, η ψυχραιμία έκανε τη διαφορά. Η απόκρουση του Λαφόν και το χαμένο πέναλτι του Σουαρέ άνοιξαν τον δρόμο, για να έρθει ο Πάντοβιτς με την τελευταία εκτέλεση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και τον Παναθηναϊκό πανηγυρικά στην επόμενη φάση.