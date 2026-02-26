Ομάδες

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Η διαδικασία των πέναλτι που έδωσαν τη πρόκριση στους «πράσινους»
INTIME SPORTS
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 23:00
EUROPA LEAGUE / Βικτόρια Πλζεν / Παναθηναϊκός

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Η διαδικασία των πέναλτι που έδωσαν τη πρόκριση στους «πράσινους»

Στις 16 καλύτερες ομάδες του φετινού Europa League έκλεισε… θέση ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του 4-3 επί της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι στην ρεβάνς της Τσεχίας.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό με το πλασέ του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος σημείωσε το τρίτο του τέρμα κόντρα στην Βικτόρια.

Ωστόσο, μία λάθος έξοδος του Άλμπαν Λαφόν στο 62’ του παιχνιδιού έδωσε την ευκαιρία στον Σπάτσιλ να φέρει το ματς στα ίσια (1-1) με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στην παράταση, όπου αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ και στην συνέχεια στα πέναλτι.

Εκεί, ο Μίλος Πάντοβιτς ήταν ο καθοριστικός παίκτης που έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, μια και ευστόχησε στο πέμπτο και τελευταίο πέναλτι της ομάδας του, που εκμεταλλεύτηκε την επέμβαση του Λαφόν στο πρώτο πέναλτι, αλλά και το άστοχο του Σουαρέ.

UEL: Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός | Όλα τα πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα!



